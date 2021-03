Se trata del club Escorihuela.

Estaba todo programado para que el fútbol de Tunuyán volviera este domingo. Se esperaba que el encuentro entre Unión vs Independiente Las Rosas, prometiera buen fútbol.

Este domingo y luego de casi un año sin actividad del fútbol local, estaba programado el regreso de la actividad a las canchas, para disputar la primera fecha del campeonato. La baja del equipo Escorihuela, obliga a reorganizar toda la fecha y en las próximas horas se definirá el día para la vuelta del deporte, así lo informaron a Canal 8 autoridades de la Liga tunuyanina.

Previo a la baja del equipo, así estaba definida la primera fecha:

Argentino vs Libertad

Ejército de Los Andes vs Manantiales

Deportivo Pucará vs Deportivo Sarmiento

Dardaes vs Fernández Álvarez

Unión de Vista Flores vs Independiente Las Rosas

Carlos Steindl vs La Posta

El partido entre Furlotti y Escorihuela, no se disputará.