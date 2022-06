El norte del país sería el más afectado.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que la escasez de gasoil en 19 provincias del país está generando un riesgo alto de faltante de garrafas.

Al respecto señalaron, “la zona más complicada de abastecer es la del norte. No se consigue combustible en las rutas y los camiones no alcanzan a completar la distribución con los envases que trasladan”, dijo en reclamo el presidente de CEGLA, Pedro Cascales.

«Pero no sólo hay faltante de gasoil. El poco que se está consiguiendo está con precios muy elevados. En promedio, en el interior se obtiene a $230 el litro. Sin embargo, cuanto más al norte de la Argentina se intenta llegar, más caro es el valor. Hay demoras en el abastecimiento. Está costando acceder a algunas localidades del norte”, expresó el titular de CEGLA.

La situación es muy compleja debido a que hay cuatro provincias del Nordeste argentino que no están conectadas a la red de Gas Natural: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Un corte en el suministro del gas licuado de petróleo (GLP) en esos territorios los pondría al borde del colapso energético.

Por ahora, y con grandes esfuerzos de las empresas del sector, se está logrando abastecer al 100% de las empresas del país. No obstante, la situación se encuentra el límite.

Cabe destacar que el GLP que fraccionan las empresas asociadas a CEGLA da energía al 40% de la población de Argentina. Su uso es muy extendido y esencial para hogares, industrias, comercios, economías regionales e incluso es un combustible que se exporta a países limítrofes en algunas épocas del año. “Ofrecemos un producto económico y seguro. Necesitamos que de manera urgente se regularice el suministro de gasoil en todo el territorio”, finalizó Cascales.