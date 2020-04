Desde el área de Inspección General de Tunuyán dieron las explicaciones correspondientes sobre el requerimiento de muchos vecinos que necesitan pagar sus facturas y no tienen dónde hacerlo en forma «física». En este sentido, los sistema de pago por ventanilla en los conocidos RapiPago, Pago Fácil o Cobro Express son fundamentales para muchas personas en sus cuentas al día.

La información que en estos momentos e maneja oficialmente en que estos sistemas no pueden funcionar como lo hacen habitualmente debido a una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que el municipio se adecua a esa reglamentación.

Por lo tanto, el fundamento puntual se basa en que Inspección General controla y regula en todo lo que tiene que ver con el aspecto comercial según los decretos y lo que va saliendo día a día. En principio, el tema de los RapiPago es un tema que sale por decreto, que sale en cuarentena y además es ratificado por una circular del BCRA. En este sentido, esa circular determina que la única forma de realizar esta actividad de sistema extra bancario -como se denomina- es realizarlo en alguna casa de comercio que en el mismo lugar, que puede ser un supermercado, una estación de servicio o farmacia por ejemplo, tenga en su interior este sistema de cobro. Así, no existe la posibilidad de que abra alguno con una caja diferenciada, es decir, los comercios de este tipo que tienen «ventanilla directa» y que sólo se dedican a este rubro.

En Tunuyán, por ejemplo, el único lugar habilitado para realizar este tipo de cobro extra bancario es la sucursal de Correo Argentino, ubicado en calle Irigoyen. En este caso, desde Inspección General de la comuna tunuyanina argumentaron que el lugar cumple las condiciones impuestas por el BCRA. Los demás no la cumplen, por lo tanto no pueden funcionar de acuerdo a lo que expresa ese dictamen del Banco Central.

En otras palabras, el argumento puntual de esta disposición es que como los RapiPago y Pago Fácil de los rubros apuntados como «esenciales», el Banco Central no los autoriza a funcionar por una cuestión básica: estos comercios no pueden depositar al día siguiente el dinero pactado en los bancos. Por lo tanto, hasta que los bancos no ordenen que estos comercios puedan realizar las transferencias correspondientes a los cobros, no pueden funcionar cobrando, aclararon desde el área de Inspección.

En este sentido, también se aclara que tampoco están habilitados los sistemas denominados «delivery» de estos comercios de cobro extra bancario. «Esto no está autorizado ni desde le municipio ni desde ninguna resolución oficial», afirmó esta mañana ante las cámaras de Canal 8 el director de Inspección de Tunuyán Diego Casado.