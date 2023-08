Por tercera vez, robaron en un carrito de Parque Las Vías

Se llevaron mercadería.

Un joven propietario de un carrito ubicado en el Parque Las Vías de Tunuyán, fue víctima de la inseguridad por tercera vez.

Laureano Salinas, es la víctima del hecho y en diálogo con Canal 8 comentó, «me avisó uno de los vecinos, nos dimos cuenta que nos rompieron los candados y se llevaron una garrafa, cuchillos, parlante, mercadería, un desastre».

No es la primera vez que es blanco de delincuentes, «ha sido en horario de noche aparentemente, es la tercera vez que me roban. Antes me robaron una garrafa y mesas».

Debido a la situación de inseguridad, solicitan ayuda a las autoridades, «nos gustaría saber si las cámaras de seguridad podrían acercarse un poco más a los carros».

Actualmente hay seis carritos en la zona, y han reportado hechos similares. «Me llevaron gaseosas, mercadería para panchos, han tenido tiempo», dijo.

En una situación complicada como comerciante expresó, «se vende poco y nada, no se gana plata, se sobrevive más que nada».