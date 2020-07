El gobernador Rodolfo Suarez adelantó que el equipo técnico presentará una propuesta nueva al COIRCO.

En el marco de la conferencia brindada hoy a mediodia, en que lanzo el programa Mendoza Activa, se refirió a este tema que es tan sensible para oos mendocinos, y remarcó que el proceso de licitación de Portezuelo del Viento seguirá adelante. Anunció que la nueva propuesta busca dirimir las diferencias con otras provincias en la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) que se desarrollará la próxima semana.

«Cualquier presidente que pueda tener una obra como Portezuelo, que almacene agua en tiempos de sequía, que produzca energía y 4 mil puestos de empleo, no me cabe en la cabeza que no vaya a querer una obra que encima no la paga la Nación sino los mendocinos con plata nuestra. No me cabe en la cabeza«, definió.