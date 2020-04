El Gobierno Nacional estableció este viernes los precios máximos para el alcohol en gel y para los barbijos no quirúrgicos con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a estos elementos de prevención en medio de la pandemia. Los barbijos no quirúrgicos no podrán salir más de $40 y el valor del alcohol en gel irá de $110 (60 mililitros) a $500 (1 litro).

Esta medida establece «la retrocesión» del precio del alcohol en gel, «en todas las presentaciones, a valores del día 15 de febrero de 2020», según se publicó en el Boletín Oficial.

«El Gobierno Nacional debe garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo, siendo un interés prioritario tener asegurado el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva», explica textualmente la resolución 115 de la Secretaría de Comercio Interior.

Estos son los precios máximos para el alcohol en gel en sus distintas versiones:

Con respecto al Valle de Uco, la municipalidad de Tunuyán informó que «desde la dirección de Inspección General se está notificando a comercios y negocios locales que vendan estos productos, a fin de poner en conocimiento de las decisiones nacionales. A partir del lunes, el control será estricto y en caso de haber incumplimientos se procederá a sancionar correspondientemente. Si hubiera reincidencias, desembocará en clausuras».