El doctor Alberto López, Gerente de la institución dialogó con Canal 8.

La autoridad del Instituto Médico, se refirió a la situación de las camas disponibles para pacientes, “en este momento estamos ocupados al 100%, llenos. Tenemos dos plantas, la planta alta siempre la usamos para paciente quirúrgicos”.

Como siempre ha ocurrido, la atención que se brinda es amplia, más allá de la demanda en pandemia. “Tenemos pacientes que tienen otras patologías en su salud, que necesitan asistencia”, señaló.

En cuanto al protocolo a seguir; “Cuando viene un paciente sospechoso, debemos aislarlo y queda solo, no podemos arriesgarnos a que contagie a otro. Una vez que ingresa lo hisopamos y enviamos las muertas al laboratorio central”, explicó el doctor.

“Atendemos a una gran cantidad de pacientes que son de Pami, hoy día tenemos aproximadamente 5 pacientes positivos y varios pacientes sospechosos. De los cuales todavía no tenemos el diagnóstico pero tienen síntomas compatibles con Covid-19”, manifestó refiriéndose a la situación actual.

En cuanto al personal de salud, “tienen para trabajar una terrible colaboración, tenemos que tomar todas las medidas de precaución, con todos los elementos de protección personal, para evitar contagios”.

“Tenemos personal con Covid positivo” aseguró con un total de 5 integrantes del sistema de salud del Instituto Médico que se encuentran cursando la enfermedad.

Para finalizar, y en un llamado a la responsabilidad, “aislarse significa meterte en tu casa y no salir, y no recibir a nadie en tu casa”, reflexionó el profesional.