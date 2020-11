El detalle de otros departamentos.

Tras una semana enfocada en la economía, centrada en el presupuesto, los municipios se hacen eco de la situación. Después de que el peronismo no avalara en Diputados la propuesta de roll over y toma de crédito para obras, por U$S 350 millones, que solicitó el gobernador de la provincia, así fue la repercusión en la región.

Desde el radicalismo se refirieron a la situación de Tunuyán. Allí, la oposición marcó el contrapunto con los legisladores peronistas. Aún no ingresa la Ordenanza Tarifaria, clave en la estructura del presupuesto municipal, pero ya hubo aval para tomar deuda. “Hace unos 40 días aprobamos a Aveiro un endeudamiento de 17 millones por el Covid-19. Necesitaban dos tercios para obtenerlos y votamos todos juntos”, indicó el concejal Paulo González a un medio provincial.

Por su parte, en el departamento de San Carlos, ya se aprobó el presupuesto y se aprobaron autorizaciones de endeudamiento con el voto de un peronista, Pedro Fernández, no así del kirchnerista Juan Torres.

La situación en otros municipios

Maipú aprovechó para diferenciarse luego de aprobar, a la gestión del peronista Matías Stevanato, una pauta de gastos con un financiamiento de $ 400 millones para obra pública y otras inversiones. En un comunicado firmado por Mauricio Pinti, presidente del bloque radical, destacaron que es necesario “trabajar en conjunto entre todos, tal como nos ha pedido el gobernador Rodolfo Suárez”.

Por su parte, en San Rafael, bajo la conducción de Emir Félix, no hay pedido de endeudamiento. Sin embargo, algunas cláusulas le hacen ruido a Cambia Mendoza, que tiene 5 concejales contra 7 oficialistas y debe aportar votos para llegar a dos tercios en algunos ejes, como el pedido de $ 40 millones para La Pulpera municipal.

La situación en Santa Rosa gira en torno al estudio de los números, aunque los radicales sí recordaron el revés que propinaron a la gestión de Flor Destéfanis meses atrás, cuando la comuna intentaba acceder a la línea de créditos por $ 70 millones que ofrecía el Gobierno nacional a través del Programa de Emergencia Financiera.

En La Paz y Lavalle, comunas del PJ, no hay certezas con respecto al presupuesto. Desde la primera aclararon que “pedido de endeudamiento no habrá”. Mientras Lucas Luppo, concejal radical lavallino, aseguró que “en los últimos años no ha venido pedido para tomar deuda, el último fue hace algunos años para compra de máquinas y el radicalismo se lo aprobó”.