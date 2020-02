Estaba contemplado en el plan de gastos 2020 que trata el cuerpo legislativo provincial y planteaba un préstamo de 300 millones de dólares que serían utilizados para la realización de diferentes obras en los departamentos.

En la noche de este miércoles, la votación de los legisladores del peronismo de la cámara de Diputados decidió decirle NO al plan de endeudamiento del gobernador Rodolfo Suárez. Finalmente , el bloque PJ no votó dividido , ya que el mismo se encontraba separado en opiniones respecto al endeudamiento sí o no, entre diputados kirchneristas por el no y los que apoyan a los intendentes y otros sectores del PJ, por el sí ). De esta manera, la pauta de gastos de este año conseguiría la media sanción en Diputados, pero sin el endeudamiento en dólares que pedía el gobernador Rodolfo Suárez a cambio de obras para los intendentes.

La sesión legislativa culminó en la madrugada de hoy jueves, donde finalmente el oficialismo no pudo lograr convencer a gran parte de la oposición y, así, lograr los votos necesarios para apoyar su postura.

En tanto, el presupuesto para que funcione el Estado durante el 2020 consiguió la media sanción con los 27 votos de Cambia Mendoza y dos de Protectora. En contra votaron el peronismo unificado, el Partido Intransigente y el Frente de Izquierda.

Desde el oficialismo se cree que fue evidente la bajada de línea del PJ nacional, signado por el kirchnerismo gobernante, y eso fue lo que hizo unificar al bloque peronista, aún con opiniones muy diferentes en el seno de la discusión.

Foto: Web