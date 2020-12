Los test son confidenciales.

En el día mundial contra el SIDA, Silvana D`Angelini, profesional del Hospital Victorino Tagarelli, dialogó con el programa Radial “La Banda”, y “A Media Mañana”. Al respecto, “es un día de concientización y para recordar a aquellas personas que no han sobrevivido a esta enfermedad”, dijo.

Para la prevención, hay programas para prevenir el VIH en la etapa gestante de forma que pueden ser tratadas con medicación. Una persona puede estar infectada con HIV que es un virus, si ese virus no es controlado dentro del organismo puede derivar en la enfermedad que es el SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que lo que hace es bajar las defensas de la persona y llegar a enfermarse de cualquier otro tipo de infecciones.

“Está distribuida en todo el mundo y el problema es que en sus inicio es silenciosa lo cual no permite detectarla a tiempo, sólo podemos lograrlo concientizando a la gente de que se realicen con frecuencia el test para verificar si el virus está en el organismo. Es lo único que nos puede ayudar a prevenir”.

Por otro lado, resaltó que “la clave es el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales, del tipo que sea, es necesario desde el comienzo de la relación porque se ha comprobado que el virus también está en el líquido preseminal”.

Es muy importante además, “verificar que el preservativo no esté vencido, que tenga aire en el envase en el que viene, quiere decir que no está alterada su continuidad. No dejar de usarlo porque es lo que permite que el virus no se transmita”.

En cifras, “ el 98% de las personas infectadas van desde los 15 a los 59 años. En los últimos años se ha visto que hay gente más joven y más grande. El 1% es transmisión vertical, quiere decir de la mamá gestante a su bebé, lo puede transmitir en el parto y al momento de dar la teta. El otro 1% son mayores de 70 años”.

Es importante mantener controlado al virus dentro del organismo. El paciente infectado, por ley, tiene derecho a recibir medicación y atención médica gratuita en cualquier institución pública.