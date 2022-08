El ministro de Economía, Sergio Massa, y el ministro de Turismo, Matías Lammens, firmaron el acuerdo de precios con la cadena hotelera para el programa de octubre a noviembre.

Previaje es el programa que devuelve el 50% del gasto en turismo para gastar en gastronomía, alojamiento y experiencias, fomentando así los viajes por el país, pero esta vez se extiende en los meses de octubre y noviembre, es decir antes del inicio de la temporada alta de la industria.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el de Turismo y Deportes, Matías Lammens, firmarán hoy en el acuerdo con la cadena hotelera, que en esta ocasión, además de un plazo más reducido, incluirá un acuerdo de precios con el sector turístico.

Al igual que sucede con “Precios Cuidados”, dicho acuerdo de precios quedó en manos de la Secretaría de Comercio, pero como se inició cuando Silvina Batakis estaba al frente de dicha repartición, el cambio de autoridades, provocó que se debieran reiniciar las conversaciones entre las partes.

Con esta “novedad”, se buscará evitar el denominado “Efecto Previaje”, por el que muchos prestadores encontraron margen para aumentar el precio de sus servicios, entendiendo que los clientes igual recibirían una compensación por parte del Gobierno Nacional -la devolución del 50% de la inversión en turismo-. Estos “sobreprecios” podían ser denunciados por los usuarios para que el Ministerio de Turismo los diera de baja como prestadores, pero igualmente se daban algunas de esas situaciones.

El lanzamiento de la nueva edición estaba previsto originalmente para principios de julio, de hecho este mes se invitó a los operadores turísticos a registrarse para prestar servicios de septiembre a diciembre, pero ahora la extensión será más limitada.

Para registrarse, deberán ingresar a www.previaje.gob.ar, accediendo a través de “Soy prestador”. Allí podrán observar el listado de códigos de AFIP habilitados para formar parte del programa y los respectivos topes de crédito que cada uno genera. Al ingresar con la clave fiscal e indicar el correo electrónico, deberán cliquear para registrarse y completar el formulario. Al indicar CUIT, la razón social aparecerá automáticamente. También hay que seleccionar el código de la AFIP con el que deseen registrarse, en caso de estar inscripto en más de uno, prestando atención especial a los topes.

Llegado a este punto, es necesario agregar los datos de el/los establecimiento/s según corresponda. Por ejemplo, al inscribir una cadena de hoteles, se podrá detallar localidad y nombre de fantasía de cada uno de ellos, siempre y cuando estén registrados bajo el mismo CUIT. Tras leer y aceptar términos y condiciones, sólo queda confirmar la inscripción. Muy pronto llegará más información y el Manual de Marca de PreViaje al correo registrado.

Es importante recordar que, al inscribirse como prestador, se asume el compromiso de aceptar pagos con la tarjeta PreViaje en el comercio y consignar toda la información de los servicios contratados en los comprobantes que se emitan. En esta edición, no se aceptan compras en efectivo. Los servicios deben ser abonados mediante tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o transferencia. La inscripción es obligatoria, aunque se haya participado de las ediciones anteriores. Si no se registra, sus clientes no podrán cargar sus comprobantes.

“Próximamente podrás realizar tus compras anticipadas. Por cada comprobante que presentes recibirás el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada, para realizar más compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022″, se explica en la web del programa.

Asimismo, el titular de la cartera de Turismo de la Nación, Matías Lammes explicó, en diálogo conRadio 10: “La idea es que sobre fines de este mes (junio) y principios de julio estemos lanzando esta edición para trabajar en contra temporada, para que los operadores puedan manejar un buen nivel de ocupación todo el año y que la temporada se extienda”.