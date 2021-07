Por el momento no hay predios en Valle de Uco, pero sí en otras localidades mendocinas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió las inscripciones para que familias de once provincias del país puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II. En Mendoza se sortearán viviendas ubicadas en Maipú, Ciudad, San Martín, San Rafael y Malargüe.

En esta ocasión, sumará la condición de inquilino o inquilina entre sus criterios de asignación para quienes acrediten antigüedad bajo esta modalidad, según informó en un comunicado la cartera que conduce Jorge Ferraresi.

A través de la página, los interesados ya pueden completar el formulario de inscripción para participar por las 1.172 viviendas, para las que se tendrán en cuenta además los segmentos específicos para mujeres jefas de hogar con hijos e hijas a cargo, y hogares de menores ingresos.

Requisitos para el Procrear inscripción de julio 2021

En la página oficial se pueden encontrar las condiciones para formar parte del nuevo sorteo.

-No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No tener bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

-DNI vigente.

-Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada o registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.