Según indicaron desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPros), en la provincia más de 2500 trabajadores, entre ellos médicos, enfermeros y técnicos, aún no cobran los haberes del mes de marzo.

La secretaria general de AMProS, María Isabel Del Pópolo, aseguró que desde el Gobierno de Mendoza reconocieron que la fecha de pago será el 20 de abril, pero que “el sindicato de ninguna manera aceptará que los profesionales de la salud, quienes además están precarizados bajo la figura de prestadores, cobren de manera atrasada sus haberes”.

Por su parte, Claudia Iturbe, secretaria adjunta, explicó la realidad de quienes están en la primera línea de lucha: “Estas son las realidades que ha dejado en descubierto la pandemia: que más de 2.500 trabajadores deban reclamar el pago del sueldo por el que han trabajado. Y que el Ejecutivo no reconozca que estos trabajadores deben ser reconocidos con un trabajo decente. No pueden estar dependiendo de la buena voluntad para cobrar. Están arriesgando su vida y la de su familia y no tienen un trabajo digno, no cobran a tiempo y además no poseen obra social ni seguro, entre otras cosas”.

Este viernes, trabajadores del Hospital Notti reclamaron al grito de «Queremos cobrar» y se dio a conocer un video en las redes sociales: «El Gobierno de Mendoza aún no cancela los haberes del mes de marzo a más de 2.500 trabajadores de la salud de la provincia en medio de la Pandemia por el Coronavirus. La situación se ha tornado insostenible para los trabajadores y sus familias, a quienes el Gobierno de la provincia no les brinda obra social, ART, licencias, aportes jubilatorios, antigüedad ni vacaciones».

Profesionales de clínicas y hospitales privados también se encuentran en una situación similar. De acuerdo a testimonios, Osep habría pagado en marzo la mitad de lo facturado en agosto de 2019, y al ser trabajadores monotributistas tampoco son beneficiarios de vacaciones pagas ni aguinaldo.

Cientos de enfermeros y médicos reclaman que se los valore en un momento en que ellos están al frente del combate contra el coronavirus.

(Con información de ampros.org.ar)