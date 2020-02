Con profesionales especializados en el tema, el gobierno provincial llevó a cabo en el hospital Tagarelli de Eugenio Bustos una importante capacitación sobre el tema

El encuentro contó con la presencia de especialistas de la provincia en detección y prevención de cáncer de cuello, uterino y de mama. Allí, se fomentaron estrategias y mejoras en la coordinación de los equipos de salud. El objetivo principal es mejorar la detección precoz de estos tipos de cáncer y facilitar a las mujeres el trámite para realizarse los controles.

«Es algo alarmante las cifras que manejamos en el Valle de Uco sobre este tema y esto es debido a la falta de control de las mujeres. Esto se da muchas veces por desconocimiento o porque no tienen tiempo de venir a hacerse los controles o porque la mamá no tiene con quien dejar los chicos y no pueden venir a sacar el turno», dijo la directora del Tagarelli Silvina Córdoba, en comunicación con el programa La Banda, de Radio Dos.

«La idea de esta iniciativa es generar un espacio para que la mujer pueda llegar más fácil al sistema de salud. Por ejemplo, que cuando la mamá vaya a hacer el control de niño sano al médico, en ese momento se le pueda hacer a ella el pap, una mamografía o darleel turno diferido para los controles. Es decir, lo que se pretende es buscar la forma de que estos estudios sean muchos más fáciles de acceder para las mujeres y así poder captar de manera temprana esta patología tan grave que mata a mujeres jóvenes», afirmó Córdoba.