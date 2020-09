Alberto Fernández pidió a las organizaciones sociales que no se movilicen a la Residencia de Olivos por la protesta policial que ocurre durante la tarde de este miércoles.

«Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez«, indicó el mandatario. Y luego agregó: «A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo».

Fernández hacía alusión de este modo a que distintas organizaciones sociales habían convocado a los «actores sociales y políticos» a marchar pacíficamente a las 20 hacia la quinta presidencial.

Juan Grabois, del Frente Grande, y también por Barrios de Pie, fue uno de los impulsores en redes sociales de movilizar gente a la quinta de olivos:

«Todxs con velas, distancia social y barbijo» a las 20 a la Quinta de Olivos», había señalado Grabois en Twitter.

También se habían manifestado el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Territorial La Dignidad y la Corriente Nacional Martín Fierro.

Por otra parte Horacio Rodríguez Larreta salió a respaldar la posición del oficialismo: