Las manifestaciones de los efectivos bonaerenses se sintieron durante todo el día de ayer en numerosas localidades de la provincia, teniendo su punto cúlmine a altas horas de la noche frente a la residencia oficial y el Ministerio de Seguridad.

Las ciudades y barrios mas afectados fueron La Plata, La Matanza, Adrogué, Junín, Bahía Blanca, Almirante Brown y Mar del Plata; entre otros.

Una de las medidas que tomaron fue la de retención de tareas, que consiste en atender sólo las llamadas al 911. No patrullan comercios ni vigilan tierras que pueden ser usurpadas. Tampoco prestan atención a las viviendas. Cada zona queda prácticamente en el desamparo.

Las quejas fueron interminables. En primer lugar, el tema salarial.

Un policía el primer año haciendo adicionales, cobra $61 mil, pero tiene que pagar su uniforme y las balas, entre otros gastos. Esto si trabajan hasta 36 horas corridas y en los francos hacen otras tareas. Después de las 12 horas de la jornada laboral, cobran un adicional de $40 por hora extra que hace dos años que no se modifica. “Estas horas Cores, equivalen a menos del treinta por ciento de lo que gana por hora una empleada doméstica” explicó un policía.

Otra queja era porque la tropa de móviles se estaba desgastando velozmente. Un vehículo policial a los 12 meses, por el elevado rodamiento y las condiciones extremas en que trabajan tienen un fuerte desgaste.

“Hay compañeros que manejan móviles que no tienen frenos o no están en buenas condiciones. En una persecución es fácil perder el control del vehículo. Todo esto sin contar el sueño, que es el peor enemigo, cuando lo ponen al conductor doce horas al volante. De la nafta mejor no hablemos, hay reparticiones donde no hay dinero ni para combustible”, siguieron relatando.

«¿Usted oyó hablar ahora del juego ilegal? ¿No? Volvió a como era antes. Se reincorporaron ochocientos policías sumariados y oficiales de alto rango envueltos en causas de corrupción. De los narcotraficantes ni noticias ¿Cuánto hace que no se derrumban bunkers? Y entra algún pesado”, las preguntas eran infinitas y comparaban estos hechos con el discurso del ministro Berni sobre la seguridad y las críticas a su colega en la Nación Sabina Federic.