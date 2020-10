Menos carrozas e integrantes por comparsa, solo seis noches, menor capacidad de espectadores y una ayuda económica estatal figuran entre los cambios para realizar la edición 2021 del Carnaval de Gualeguaychú, en el marco de la pandemia del coronavirus.

El representante del Club de Pescadores de Gualeguaychú y presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller, detalló los requisitos que interpuso la Municipalidad local para poder realizar la edición 2021 del «Carnaval del País», considerado como la mayor fiesta a cielo abierto de la Argentina.

Saller afirmó que estudian lo que «está pasando en otras ciudades» como Río de Janeiro y Corrientes, y «a veces no sé si somos innovadores, inconscientes u optimistas».

Ante ello, el municipio solicitó que las noches de carnaval se disminuyan de diez a seis, la primera el último fin de semana de enero, dos en el fin de semana largo de carnaval y las otras tres en sábados de febrero.

Asimismo, la Municipalidad habilita sólo entre 6.000 y 8.000 espectadores para poder mantener el distanciamiento social, en un evento que en condiciones normales reúne a unas 15.000 personas por noche y más de 20.000 en las noches de carnaval.

El 2021 tendrá a las comparsas O’Bahía, del Club de Pescadores; Papelitos, de Juventud Unida; Ará Yeví, de Tiro Federal; Marí Marí de Central Entrerriano y Kamarr, del Club Sirio Libanés desfilando. Recordaron desde la organización que en el corsódromo local nunca se presentaron las cinco comparsas desfilando en una misma edición.

En ese sentido, Saller remarcó que la edición 2021 no será puntuada, cada comparsa podrá tener un promedio de 180 integrantes y hasta tres carrozas, incluyendo la de los músicos, y Laura Castiglioni, última reina, extendería su reinado hasta el 2022.

Por otro lado, la Comisión del Carnaval solicitó una ayuda económica estatal de entre 18 y 20 millones de pesos.

«Si no hay un apoyo económico nacional, provincial o municipal, no vamos a salir a la pasarela. Sin plata, no hay carnaval», remarcó Saller, para enfrentar los costos de puesta en marcha del Corsódromo, y los gastos propios de cada comparsa.

