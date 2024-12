El ministro de Gobierno, Natalio Mema brindó declaraciones públicas y explicó que ya elevó los reclamos correspondientes para buscar soluciones a las demoradas obras viales de la provincia.

“El Estado no ha estado ajena a la crisis social y económica que tenemos todos, pero el año pasado hubo 4 o 5 meses que faltó pavimento y se multiplicó por 7 el precio del pavimento”, dijo.

“Los municipios están haciendo puentes por todos lados y Vialidad Nacional no puede hacer dos puentes sobre la ruta 40, un papelón, la variante Palmira le falta menos pero no avanzó, dejaron la doble vía a San Juan inconclusa, estamos de acuerdo que como se estaba haciendo antes estaba mal ahora lo que plantea el gobernador es está bien el planteo, pero digan cómo”, apuntó.

Puentes de Ruta 40

“Nosotros hemos llevado alternativas para hacernos cargo de hacer esa infraestructura porque para Mendoza es muy doloroso tener esa ruta así. Son seis rutas nacionales que atraviesan la provincia entre ellas tres muy importantes la 7, la 40 y la 143. Lo que plantea el gobernador es que el costo argentino no es solo el desmadre macro económico que más o menos vienen arreglando, el costo argentino también es la infraestructura vial, es lo que le cuesta a cualquier productor llegar a un puerto para vender la mercadería. Cómo lo vamos a arreglar. Estamos dispuestos a buscar inversiones con concesiones porque en Mendoza no solo es lo que hay que recuperar, hay que hacer de vuelta muchos tramos y hay que hacer obras nuevas”, señaló.

En ese sentido agregó, «voy a Buenos Aires a que nos definan, dénosla a nosotros, nosotros nos encargamos. Que nos den la posibilidad de concesionar nosotros la ruta, de buscar la inversión nosotros y después vemos el rol de Validad Nacional, pero ya con las obras hechas y planteado el recupero. Hoy como están no están no es una cosa ni la otra, ni están poniendo plata ni la podemos poner nosotros por un tema de jurisdicción”, explicó Mema.

“El problema lo tenemos que solucionar, no es nuestra jurisdicción, no podemos intervenir, así como está. Nosotros estamos llevando alternativas. Nosotros estamos licitando todas las rutas provinciales con recupero y las estamos haciendo. El corredor internacional genera la posibilidad de recupero rápido de inversiones porque tenemos casi 1.000/1.500 camiones diarios que permitiría recuperar con el peaje de los camiones solamente. No quieren poner plata dejen que busquemos inversiones público-privadas”, explicó.