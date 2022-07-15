El siguiente es el estado de todas las rutas en la provincia de Mendoza, luego de las inclemencias del tiempo de las últimas horas. En todos los casos las autoridades recomiendan extremar los cuidados al conducir.
7 LTE.C/SAN LUIS – SAN MARTIN
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE
7 SAN MARTIN – MENDOZA
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE .
7 EMPALME RUTA 40-POTRERILLOS
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION.- CIELO CUBIERTO. CALZADA HUMEDA.-
7 POTRERILLOS-USPALLATA
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION.- CIELO CUBIERTO CON NEVIZCAS
INTERMITENTES. CALZADA HUMEDA.
7 USPALLATA -POLVAREDAS
PAVIMENTO (ASFALTO) INTRANSITABLE.- CIELO CUBIERTO CON NEVADAS LEVES C/ACUMULACION EN CALZADA. EQUIPOS TRABAJANDO.-
7 POLVAREDAS -PTA DE VACAS
PAVIMENTO (ASFALTO) INTRANSITABLE.- CIELO CUBIERTO CON NEVADAS LEVES C/ACUMULACION EN CALZADA.EQUIPOS TRABAJANDO.-
7 PUNTA DE VACAS – PUENTE DEL INCA
PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN) INTRANSITABLE.- CIELO CUBIERTO CON NEVADAS C/ACUMULACION EN CALZADA. EQUIPOS TRABAJANDO.-
7 PUENTE DEL INCA – LAS CUEVAS
PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN) INTRANSITABLE.- CIELO CUBIERTO CON NEVADAS C/ACUMULACION EN CALZADA. EQUIPOS TRABAJANDO.-
7 TUNEL INTERNACIONAL
PAVIMENTO RIGIDO (HORMIGÓN) INHABILITADO.
40 LTE NEUQUEN/MZA – EMPALME R.P. No 221
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION.- NEVIZCAS INTERMITENTES C/ACUMULACION EN CALZADA.-
40 EMPALME R.P.No 221 – LA PASARELA
CALZADA DE RIPIO TRANSITABLE CON PRECAUCION.
40 LA PASARELA – BARDAS BLANCAS
CALZADA CON RIPIO. DESVIOS POR OBRA TRANSITABLE CON PRECAUCION.
40 BARDAS BLANCAS -MALARGÜE
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. CIELO CUBIERTO C/NEVADAS ESPORÁDICAS. C/ACUM. EN CALZADA. PORTACION OBLIGAT. DE CADENAS.
40 MALARGÜE – EMP. R.N.No 144 (EL SOSNEADO)
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. CIELO CUBIERTO C/NEVADAS ESPORÁDICAS. C/ACUM. EN CALZADA. PORTACION OBLIGAT. DE CADENAS.-
40 EMP. R.N.No 144 – EL SOSNEADO- PAREDITAS
PAVIMENTO ( ASFALTO ) INTRANSITABLE.- CIELO CUBIERTO CON NEVADAS C/ACUMULACION EN CALZADA.-
40 PAREDITAS – TUNUYAN
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION.- CIELO CUBIERTO CON NEVIZCAS ESPORÁDICAS. C/CALZADA HUMEDA.-
40 TUNUYAN – MENDOZA
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION.- BYPASS DE 500 METROS SOBRE PUENTES EN A° CHAÑARES SUR Y A° LOS POZOS. CIELO CUBIERTO C/CALZADA HUMEDA.-
40 MENDOZA – LTE. C/SAN JUAN
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
142 G. ANDRÉ-EMP. R.No 20- (S.JUAN)
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
143 LTE.L.PAMPA – CARMENSA
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
143 CARMENSA – SAN RAFAEL
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
143 SAN RAFAEL – PAREDITAS
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. CIELO CUBIERTO C/NEVIZCAS ESPORÁDICAS. PORTACION OBLIGATORIA DE CADENAS.
144 SAN RAFAEL – LAS SALINAS
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. CIELO CUBIERTO C/NEVIZCAS ESPORÁDICAS. PORTACION OBLIGAT. DE CADENAS.-
144 LAS SALINAS-EMPALME RUTA NAC. No 40 (EL SOSNEADO)
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. CIELO CUBIERTO C/NEVIZCAS ESPORÁDICAS. PORTACION OBLIGAT. DE CADENAS.
145 BARDAS BLANCAS – LAS LOICAS
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE CON PRECAUCION. POSIB. ANIMALES SUELTOS (TRASHUMANCIA). NEVADAS INTERMITENTES EN SECTORES.
145 LAS LOICAS – CAJÓN GRANDE
PAVIMENTO (ASFALTO) INTRANSITABLE. CIELO PARCIALMENTE CUBIERTO C/PREVISION METEOROLOGICA DE NEVADAS.-
145 CAJÓN GRANDE – LÍMITE INTERNACIONAL
PAVIMENTO (ASFALTO) INTRANSITABLE. CIELO CUBIERTO C/NEVADAS INTERMITENTES. EQUIPOS TRABAJANDO.
145 PASO INTERNACIONAL EL PEHUENCHE
PAVIMENTO (ASFALTO) INHABILITADO.
146 SAN RAFAEL – MONTE COMÁN
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
149 USPALLATA – LTE C/SAN JUAN
PAVIMENTO (ASFALTO) + CALZADA ENRIPIADA. TRANSITABLE CON PRECAUCION.
153 LTE CON SAN JUAN – EMPALME R.N.No 149
CONSULTAR 9° DISTRITO SAN JUAN
188 LTE. C/SAN LUIS – GRAL. ALVEAR
PAVIMENTO (ASFALTO) TRANSITABLE.
188 GRAL ALVEAR – MALARGÜE
SUELO NATURAL TRANSITABLE CON PRECAUCION.- POR EROSIONES ALUVIONALES Y AFECTACIONES EN CALZADA DE SUELO NATURAL.
PARTE DE TRANSITABILIDAD
ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE COMUNICARSE ATENCION AL USUARIO 0800-222-6272 DE LUNES A VIERNES 09 A 18 HS MAIL atencionalusuario@vialidad.gob.ar
R.N.N° 7 PASO INTERNACIONAL CRISTO REDENTOR INHABILITADO .- TRANSITO INTERNO HABILITADO HASTA LA LOCALIDAD DE USPALLATA.-
SE RECUERDA A LOS USUARIOS: SI BIEN LA PORTACIÓN DE CADENAS ES OBLIGATORIA SOLAMENTE DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL, AL TRANSITAR LA ZONA DE MONTAÑA PUEDEN PRESENTARSE SITUACIONES CLIMATOLÓGICAS QUE EXIJAN SU EMPLEO AUN EN TEMPORADA ESTIVAL. POR ELLO SE RECOMIENDA VERIFICAR LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ANTES DE CIRCULAR POR EL CORREDOR ANDINO Y CONSULTAR AL RESPECTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL PASO INTERNACIONAL, YA QUE LA PORTACIÓN DE CADENAS PUEDE LLEGAR A SER OBLIGATORIA, UTILIZADAS EN CASO DE SER REQUERIDAS.