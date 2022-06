La ex Reina Nacional de la Cosecha, Giuliana Lucoski, habló públicamente por primera vez a través de un mensaje de audio desde su habitación en el Hospital Central. Agradeció a todos por orar por su salud.

Esto fue luego de una entrevista que dio su hermano Nicolás a Canal 7, quien contó cómo viven el día a día tras el accidente de la mujer de 28 años, quien ya se ha sometido a más de 10 cirugías en mes y medio.

«Hola Mendoza. Estoy acá gracias a ustedes, gracias por sus rezos, así que pronto voy a estar con ustedes. Gracias a las manos de estos maravillosos médicos del Hospital Central, por eso estoy bien», expresó Giuliana Lucoski por un mensaje de audio al programa Hola Mendoza, de Canal 7.

Nicolás Lucoski, de 21 años, fue quien se hizo cargo de comunicar el estado de salud de su hermana cuando ingresó al Hospital Central el domingo 8 de mayo pasado, luego de chocar contra un auto la moto Ducati en la que viajaba con su novio, Ricardo Luna para la Ruta 40 hacia el Sur, en Luján.

«Mis papás no querían hablar y yo estaba ahí esperando noticias de ella. Mucha gente se acercaba para preguntar cómo estaba y ahí me dije, algo tengo que hacer o me voy a volver loco esperando saber algo sobre mi hermana y empecé a comunicarle a la gente cómo estaba«, comentó Nicolás a Canal 7.

«Increíble el trabajo de los médicos. Estando afuera del hospital durante 23 días se me acercó mucha gente para contarme su experiencia en el Central y siempre destacando a los médicos», dijo Nicolás, «Viviendo mi experiencia, elijo el Central una y otra vez, por el trabajo que hacen con los pacientes y porque tienen una calidad humana impresionante«.