Carlos Ríos, un joven de 35 años de Junín que, apenas comenzaron los primeros fríos en Mendoza, decidió ayudar con su propio trabajo a quienes más lo necesitan.

El hombre es un gasista matriculado y publicó un mensaje en las redes sociales ofreciendo su servicio de forma gratuita a aquellos que no pueden pagar la reparación de sus estufas o necesitan realizar la revisión anual.

El hombre está en pareja, tiene un bebé de tres meses y trabaja desde hace 15 años como instalador de gas en toda la Zona Este. Según su testimonio, su día comienza a las 8 am y no tiene tiempo para irse a casa.

«Ni bien publiqué la propuesta, mi celular no dejó de sonar. Realmente lo hago porque estoy todo el día en la calle y veo que hay mucha gente con necesidades. Gracias a Dios, trabajo tengo y mucho, sobre todo, en esta época del año, pero sentí la necesidad de ayudar», dijo Carlos.

«Durante la mañana y hasta las 17 o 18 realizo los trabajos que tengo con mi clientela, que es fija y de hace muchos años, luego me dedico a ayudar a las personas que lo necesitan», contó.

«Cuando entro a esos hogares se me parte el alma porque se trata de gente que realmente no tiene recursos. Es gente que tiene su estufa rota y no tiene con qué calefaccionarse, la casa es una heladera, literal».

«Hubo un caso que me marcó y fue cuando visité la casa de una mujer que estaba sola con sus hijos, no sé si era madre soltera o separada, pero ese panorama fue fuerte, sobre todo porque hace poco fui papá y es triste no poder brindar calefacción a los chicos», contó. Los que realmente necesiten de su asistencia y no estén en condiciones de pagar pueden contactar al profesional mediante sus redes sociales. Lo importante es que las personas residan en la zona Este.