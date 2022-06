El ausentismo crónico significa faltar a demasiadas clases, por cualquier motivo, con o sin excusa. Los expertos definen el ausentismo crónico como un 10% de ausencias (alrededor de 18 días) durante el año escolar.

Desde hace un tiempo se vienen discutiendo diferentes estrategias en el ámbito escolar para mejorar la calidad de la enseñanza, prolongar la permanencia de los niños en la escuela o alargar el horario. Pero de nada sirven todas estas medidas si los padres no miden lo que significa no llevar al niño a la escuela, sin una razón de peso.

Durante dos años, la Dirección General de Escuelas (DGE) en colaboración con el Doctor en Análisis Cuantitativo de Políticas Educativas de la Universidad de Harvard, Alejandro Ganimian, analizaron datos nominales del Sistema de Gestión Educativa de Mendoza (GEM) en los niveles primario y secundario orientado y técnico.

Uno de los hallazgos de la investigación es que se ha detectado un alto índice de ausentismo en el nivel primario, especialmente en las escuelas públicas. Afortunadamente en secundaria las faltas a clase son mucho menores que en primaria.

José Thomas, director general de Escuelas, explicó que existe una fuerte predisposición a extrañar a los niños en los primeros años “Será algo inconsciente, por el frío, o por lo que fuera, los padres piensan que si el chico falta un día no es tan grave y no están midiendo la profunda gravedad que tiene que el niño no esté en la escuela aunque sea un día de falta. Y está demostrado en los números que tenemos”.

Un dato sorprendente es que los viernes, lunes y vísperas de festivos o vacaciones de invierno se agrava el absentismo. Esto hace que los padres decidan deliberadamente no enviar a sus hijos al colegio porque prefieren descansar, hacer un viaje en familia o disfrutar de un fin de semana más largo.

“Hemos observado por el sistema GEM que los estudiantes que más faltan son más propensos a sacarse bajas notas. Faltar sin motivo a la escuela no solo tiene efecto desde lo pedagógico sino también para el resto de la vida. Hay algunas investigaciones que demuestran que los chicos que tuvieron los mayores porcentajes de faltas tienen también otras dificultades lo que demuestra la importancia del presentismo”, dijo Thomas.

Las razones por las que un niño falta a la escuela son muchas: “Desde la actitud de lo padres hasta las necesidades económicas que son claramente influyentes, el transporte en algunos lugares es clave y otras causas. Si en algunos lugares aumentamos los comedores, mejora el transporte y se hacen cosas desde el Estado, se puede mejorar el presentismo”, argumentó.

Desde la DGE explicaron que pondrán en marcha diferentes políticas para reducir este ausentismo injustificado: “Se aumentará y mejorará el comedor, se analizarán los horarios de los transportes. Y con los padres haremos una prueba piloto en el segundo semestre donde se implementará un sistema de mensajes de textos, se les dará la cantidad de faltas que tiene el hijo y los problemas que genera esta situación y se los incentivará a mandar a sus chicos a clases. Esto es automático, no genera burocracia. Es para tener alertas temprano de abandono, repitencia, ausentismo y con eso generar políticas bien dirigidas a los chicos”.

Estar alienado por indiferencia o desconocimiento al desarrollo académico del niño lo afectará para su vida. Por eso es fundamental que los padres puedan transmitir a sus hijos la importancia de estudiar, de llegar a tiempo a la escuela, de respetar las normas y reglamentos del establecimiento. Que estos adultos los ayuden con sus tareas y los apoyen en la preparación y estudio de un examen, que participen en reuniones, eventos escolares, que presten atención a los apuntes y que consulten diariamente el cuaderno de Comunicación. En definitiva, que estén presentes en la vida escolar de tu hijo.

De nada servirá la labor docente, la aplicación de medidas pedagógicas, la extensión de la jornada escolar en media hora, si los padres permiten ausencias sistemáticas e injustificadas.