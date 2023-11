Janina Ortiz: «Yo nunca me he negado a la justicia»

Así lo declaró la funcionaria.

Este miércoles, la Secretaría de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, brindó una conferencia de Prensa en la Sala Malvinas Argentinas del Municipio y abordó temáticas respecto a su gestión.

Se conoció su palabra, luego de que el fiscal de Delitos Económicos de Mendoza Flavio D”Amore la imputara junto a Daniel Orozco, por desvío de fondos municipales.

En dialogó con Canal 8, «hemos tenido una conferencia de prensa, yo pedí que por favor se escuchara en el día de hoy mi versión de los hechos. Ya que estoy teniendo hace meses una condena mediática», dijo.

Además, «en la justicia hay ciertas pruebas que yo acabo de manifestar públicamente que no se tienen en cuenta. Yo nunca me he negado a la justicia. La investigación puede seguir, yo esté imputada o no. La que está aportando pruebas soy yo y no la otra parte».

«Es un daño a la moral, un daño público. Mencioné el hecho del 4 de septiembre cuando se viralizó una publicación de un libro donde a mí se me llamaba «La Madama de Las Heras», que se invirtió más de $1 millón por día, dicho por expertos, contra mi imagen».

«El daño que me hicieron, mientras duró esa publicidad. Quién tenía el dinero y el interés que denostaban mi imagen y mi moral» .

«Estoy a disposición de la justicia, pero necesito que se tome en cuenta de una vez mis pruebas y las pruebas de las pericias telefónicas de las denunciantes, donde dicen que atrás hay un entramado político y lo que buscaban era plata», cerró.

Por otro lado, se refirió a la expulsión que el Comité de Ética de la UCR tras las acusaciones sobre ella y el intendente actual (y pareja) Daniel Orozco, y destacó “tome conocimiento del caso por los medios de comunicación que la comisión de poderes y reglamento conformada en su mayoría por legisladores oficialistas pondrían en tela de juicio mi moral y mi ética para asumir la responsabilidad que el 22 de octubre me dio la ciudadanía de asumir como Diputada Provincial y aquí al no haber condena nuevamente esta comisión emite mis derechos y esta comisión emite una sentencia previa y aún más grave que el voto”.