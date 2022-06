Nicolás Palavecino es salteño y hace cuatro años llegó al box mendocino lleno de sueños. «Trabajé en la construcción y me llevé al bebé conmigo. Trabajaba de 7 am a 7 am, corriendo a la práctica de boxeo, y Ehitan se quedaba a jugar al lado». Ya ha debutado como profesional

Muchas veces se ha escuchado a algún famoso decir la frase “Dejé todo y fui por mis sueños”. Hay un ejemplo de vida y paternidad destacado por un gran joven salteño que vino a Mendoza a perseguir sus sueños de boxeo y compartió su conmovedora historia de vida.

No lo dejó todo para seguir su destino. Tomó en sus brazos a su pequeño bebé, y lo trajo consigo, para tenerlo cerca de él y darle esa vida mejor por la que lucha con sus propias manos, como un padrastro.

Su nombre es Nicolás Palavecino y nació en Tartagal hace 23 años. Debutó en el boxeo profesional el 20 de mayo, con una victoria ‘mediática’ en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.

“Tenía 19 años cuando mi novia, que también tenía 19 años, se quedó embarazada. Ella nunca quiso tener nada que ver con él. No lo hizo. No fue fácil para mí en esa edad aceptar ser padre. Pero cuando vi al bebé, no quise separarme más de él”, dijo Nico, apodado El Tigre en el gimnasio de Pablo Chacón, donde entrena.

“Hablé con la mamá del bebé y le dije que lo mantuviera unos meses, para que me viniera a Mendoza y me instalara y ahí recogerlo. Allí entrenaba con Fidel Rivero, pero él quería progresar en Mendoza”, recuerda. Nicolás. «Ehitan nació en julio -cumplirá cuatro años- y yo en diciembre, después de empezar a boxear aquí en el gimnasio de Galíndez con (Marcelo) Camargo, regresé a Salta a buscarlo», agregó. .

«Cuando vivía en el barrio Mathieu, a veces no tenía plata para el micro, así que ponía la mochila adelante y me iba caminando a entrenar con el nene en la espalda, en el porta bebé»

Su técnico Marcelo Camargo se fue a España. Sin gimnasio y con poco tiempo para entrenar, Nico se acercó al gimnasio de Chacón y preguntó si se podía practicar ahí, pagando una cuota. Armando Andrada, ayudante de El Relámpago, y que conocía la calidad boxística de Nicolás lo recibió de brazos abiertos, y hasta le hicieron un lugar en el alojamiento que tiene el gimnasio, donde hoy vive.

Allí Nicolás estuvo en pareja con una boxeadora de ese gimnasio, y de ahí nació el otro hijo de Palavecino: Tiano. «El bebé vive con la madre, pero yo no puedo estar separado mucho de él, así que pasa mucho tiempo conmigo. Se quieren mucho con el hermano y los dos me dan fuerzas para esforzarme por ellos», relató el salteño.

El Tigre supo cerrar la entrevista agradeciendo: «Quiero agradecer a Pablo (Chacón) y a Armando (Andrada), por abrirme las puertas del gimnasio, y a muchas personas que se han acercado a apoyarme, como el señor Alberto VIllegas, que tiene una verdulería me provee de lo que necesito para mi y los chicos», concluyó el pibe, que ya se ganó el cinturón de campeón mundial de la vida y de los papás.