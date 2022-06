Se han mencionado hasta diez inversores interesados. La comitiva no quiere cometer errores.

La comitiva de autoridades mendocinas, que participará desde este lunes en la feria minera más importante del mundo (Prospectors and Developers Association of Canada, o PDAC), vive en estos momentos sentimientos encontrados. Ansiedad, por un lado, ante la posibilidad cierta de emprender el camino de una inversión millonaria. Dudas y cierta incertidumbre, por otro lado, de no tener la certeza de que finalmente un proyecto de este tipo salga adelante en una provincia marcada internacionalmente por el rechazo a la actividad minera.

El entusiasmo no falta. El gobernador Rodolfo Suárez se encargó de demostrarlo recientemente, cuando dijo a la prensa que su teléfono había sido «explotado» por solicitudes de personas interesadas en invertir en Potasio Río Colorado, la mina de sal potásica de Malargüe que escapó a las restricciones de la Ley 7722. Pero que por razones económicas fue abandonada por la empresa brasileña Vale en 2012, incumpliendo una promesa de inversión de 6.500 millones de dólares y dejando en las calles a cientos de trabajadores.

Pero la expectativa que ha sembrado el Gobernador contrasta con la cautela y el realismo de los responsables directos de revivir el proyecto, aunque en un formato quizás menos ambicioso que el original. Se encargan de señalar que se necesita más que una serie de reuniones en tres días para concluir un acuerdo minero y el gobierno provincial sabe que de Canadá no se traerá un contrato firmado, ni mucho menos.

Inmediatamente después, se baja la persiana en la transmisión de quienes tienen interés en invertir en la mina Mendoza. “No voy a dar nombres, tengo un acuerdo de confidencialidad y no se puede bromear sobre eso. Hay que respetar las reglas”, dijo Emilio Guiñazú.

De todas formas, Guiñazú reconoció ante la consulta de Los Andes que más de una decena de empresas han solicitado el PRC, aunque por el momento en Canadá solo hay siete encuentros individuales confirmados.

Que se tarden 8 o 9 meses en concluir un contrato con la PRC depende de varias variables que van desde el contexto internacional hasta las políticas gubernamentales nacionales. Mucho se habla del buen contexto internacional de las sales de potasio, que se utilizan como fertilizante del suelo para la producción de alimentos. El precio ha subido y la guerra entre Rusia y Ucrania juega a su favor, pero en la provincia destacan que eso no es decisivo. “Un proyecto minero dura 20 o 50 años y nadie se involucra por una guerra”, explica Guiñazú.

El último gran desembarco en la Feria Canadiense fue la antesala de la sanción de la Ley 7722. Pero desde entonces, Mendoza ha comenzado a ganar una fama que trasciende la legalidad. “Los mineros no vienen a Mendoza por la irracionalidad que llevó a la 7722, no por la ley misma. El problema no es eso, sino lo que generó eso. Se preguntan: ‘¿Quién me garantiza que no va a salir una ley 7723?'», razonan en la delegación local.

Pero se analizan alternativas: “Estamos estudiando qué inversiones en proyectos mineros se pueden hacer”, reveló Guiñazú.