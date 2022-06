Se disputará del 13 al 17 de julio en el Aconcagua Arena.



Mendoza recibirá en los próximos días a unos 800 tenimesistas de todo el país. Esto en el marco de lo que será la edición 67 del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa.



Dicho campeonato está avalado por la Federación Argentina y organizado por la Federación Mendocina de Tenis de Mesa.

En competencia estarán las categorías Individual, Equipos, Dobles y Dobles Mixto: Sub 9; Sub 11, Sub 13, Sub 15; Sub 17, Sub 19, Sub 23, además de mayores.



Una de las figuras que estará presente en este torneo será Gastón Alto, el jugador local que es uno de los mejores del país, que viene de estar presente en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio.



También dirá presente Horacio Cifuentes, integrante de la Selección Argentina.