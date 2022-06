La situación general del hospital Ítalo Perrupato de San Martín hace tiempo que no es óptima.

Así lo contempla el senador provincial Bartolomé Robles, quien elevó un pedido de informe sobre la situación actual del centro de salud. La falta de médicos, pediatras, insumos, medicinas y el mal estado general es lo que cuestionan. Quieren una respuesta del Ministerio de Salud.

Este lunes, en el programa «Nada Simple» (Radio Andina FM 90.1), el senador provincial Bartolomé Robles habló respecto al tema y explicó los puntos más críticos del hospital ubicado en el Este provincial.

Detalló que «todavía no tenemos respuestas. Tenemos la realidad que nos han acercado los vecinos del departamento y lo que hemos podido recabar nosotros. El pedido de informe todavía no se trata y no ha sido contestado», recalcó.

«Pero la situación no es muy distinta, en algunos puntos, de la que venimos reclamando hace un año y medio sobre el hospital. Principalmente el tema de la calefacción»

«A esto se le está sumando ahora la falta de atención por la falta de médicos y por la falta de insumos»

«La situación del sistema de caldera es una situación general del Hospital. Lo de las prestaciones está principalmente, en este año, se ha enfocado muchísimo por la falta de médicos para niños»

«Yo tengo entendido que esta situación existe en otros hospitales. Hay una desinversión en el sistema de salud muy importante. En este sentido lo que hace el oficialismo en la provincia es encajonando por parte y tratando de tirar culpas. Hoy son los anestesistas, mañana van a ser los que están en los quirófanos, pasado los camilleros. Pero todo por separado. Por algo se están yendo a otra provincia», concluyó.