Esta medida fue adoptada por el departamento de San Rafael.

A días del inicio del invierno, en el departamento de San Rafael se tomaron medidas para garantizar la calefacción en los hogares.

Sostienen que la falta de obras, para brindar la provisión de gas, la falta de suministro hizo que la empresa ECOGAS debiera darle prioridad a calefaccionar a las familias, antes que permitir la libre venta de GNC.

Según publicaron medios del departamento sureño, se registraron cortes de GNC en todas las estaciones del departamento desde las 17 hasta las 23. Al respecto explicaron, «esta información viene de un comunicado de ECOGAS que es el proveedor de las estaciones de servicio”. Añadió que “el flujo de gas no es el suficiente y la prioridad es el domiciliario. Lamentablemente para el usuario de GNC es preocupante, si entendemos la situación que estamos atravesando con el gasoil que complica más la realidad. Sin gasoil y sin GNC es imposible trabajar. Esto obviamente repercute y genera una situación absolutamente crítica en las estaciones de servicio, porque no tenemos qué vender. Más aún, teniendo en cuenta que el invierno recién empieza lo que genera un panorama no muy promisorio. Estos cortes creo que los hacen a propósito, porque si avisan 6 horas antes generaría más demanda. Nos avisan minutos antes y esto nos perjudica a todos”.

Por otra parte además detallaron, «recordemos que ECOGAS tiene el poder de policía y nos obligan a cortar, caso contrario nos arriesgamos a recibir una multa grave que implica hasta la baja del permiso y hasta que nos saquen el medidor. Ahora, estamos supeditados a las condiciones climáticas. Aunque el problema de fondo es que no se hicieron las obras que debían hacerse para cumplir con todo, y ahora no queda otra que atender ‘una sábana corta’ que no le alcanza a nadie. Primero, recortaron a la industria, luego a nosotros, todo para asistir a los domiciliarios, que obviamente es prioritario”, dijo el delegado de de la Asociación de Estaciones de servicio.

Para concluir, además señaron “cortarles a las estaciones de servicio es todo un tema, ya que tampoco tenemos gasoil para vender y por ello la psicosis que esto genera en la gente. Nos queda todo el invierno por delante y solo nos resta esperar que no sea un invierno muy crudo”, remarcó.