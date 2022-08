Funcionarios brindaron una conferencia de prensa.

El director General de escuelas José Thomas, brindó pasado el mediodía de este viernes una conferencia de prensa para referirse a las negociaciones con el gremio docente. Estuvieron presentes también, Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno y Víctor Fayad, ministro de Hacienda.

Desde SUTE anunciaron un paro de 72 hs, será lunes, martes y miércoles próximos. Para referirse a esa decisión manifestó, «seguramente en Mendoza tienen un mandato político, no volvamos al 2015 ni atrás de eso», pidió. «Hoy no da lo mismo estar o no en la escuela, porque los chicos están aprendiendo», aseguró. «Las escuelas van a estar abiertas. Los padres tiene que mandar a los chicos y los docentes van acompañar. Necesitamos docentes que enseñen y chicos que aprenda, ellos no tienen sindicatos».

«Hace dos semanas venimos trabajando fuertemente. Logramos llegar a un 44% de aumento para el mes de agosto que está por encima de la inflación, propusimos una garantía $10 mil arriba que la garantía nacional», señaló.

En relación a los pedidos por mejoras salariales, también se refirió a la situación nacional, «estamos viviendo en un contexto político y económico complejo», y garantizó «estamos dispuestos al diálogo, lo hemos demostrado».

«Le queremos pedir a los padres, a los directivos que sigamos dialogando», dijo Thomas. Y puntualmente solicitó, «no neguemos el derecho a la educación de nuestros chicos, en un aula y con un docente es donde deben aprender».

Por su parte, Víctor Ibáñez ministro de Gobierno, agregó, «el Gobierno de Mendoza tiene un diálogo abierto, prueba de ellos es que el Gobernador tomó la decisión ante la situación caótica de un Gobierno Nacional, convocó y anticipó las reuniones paritarias».

Recordando parte de las negociaciones recordó, «también, se tomó la decisión de hacer un aumento que no estaba pensando en aquella paritaria».

Al respecto además dijo, «esa misma voluntad de diálogo abierto se concretó con el SUTE, se colocaron sobre la mesa tres propuestas diferentes que en un promedio superan en todos los casos la inflación del mes de julio»