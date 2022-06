Con la presencia de los representantes de las dos listas adentro, y la militancia afuera, se viven momentos de tensión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

Todos se encuentran a la espera de la conferencia de prensa en la que se conocerán los resultados de la votación final, quien determinará quién será el nuevo decano.

El conteo provisional dio como ganadora por estrecho margen a la fórmula opositora encabezada por Eva Rodríguez Agüero y Mariana Paula Quiroga (Encuentro por la Universidad Pública), desplazando al Frente Plural de María Eugenia Martín y Mariana Castiglia al segundo lugar.

Sin embargo, con el paso de las horas resultó que la alternativa representada por el oficialismo -que se sumó a otros sectores políticos dentro de la Facultad- iba a desbaratar las cifras parciales y afianzarse como ganador de la contienda electoral.

En la anterior, desde el Frente Plural, acusaron a Encuentro de no querer tomar en cuenta los votos emitidos por el Programa de Docencia Universitaria en Contexto de Confinamiento (PEUCE). En tanto, desde el espacio de Rodríguez Agüero, argumentaron que el oficialismo busca “arrebatarle la victoria” con un conjunto de decisiones discrecionales dentro del proceso electoral.

En un informe, dijeron que en la etapa previa a las elecciones habían evitado inscribir en el padrón a unos 100 egresados, pero habían sumado a estudiantes y egresados ​​de carreras técnicas con fuerte vinculación con municipios radicales que no cumplían con las condiciones normativas para hacerlo. .Al mismo tiempo, algunas resoluciones no fueron presentadas y tratadas en tiempo y forma (cambios de cierre, omisiones, errores, etc.).

El día de las elecciones, en tanto, se cambió a un maestro de clausura, a pesar de que ya no se pudo tocar el registro final. Junto a esto, denunciaron que la elección al interior del PEUCE tuvo un gran número de irregularidades.

Por el lado del Frente Plural afirman que la otra lista “no quiere reconocer el resultado final” y que “sin los votos del PEUCE nuestra lista también prevalecerá”. En unos minutos se conocerán los números definitivos, que más allá de su opinión dejarán mucha tela por cortar.