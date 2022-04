Hoy dieron a conocer la propuesta.

Los legisladores nacionales de la UCR, por Mendoza, presentaron la inciativa que busca la mejora de la competitividad de las PYMES y las condiciones necesarias para la creación de empleo formal.

Esta iniciativa fue presentada ante representantes de distintos sectores empresariales de la provincia. Se partió de la base de varios análisis desarrollados y uno de ellos, el de la Universidad Nacional de la Plata, muestra que la informalidad laboral impacta sobre 1 de cada 3 trabajadores asalariados.

La idea de Lisandro Nieri, Mariana Juri, Pamela Verasay, Jimena Latorre, Alfredo Cornejo, y Julio Cobos fue mostrar la iniciativa al sector empresario de Mendoza, analizar el proyecto en conjunto y llevarlo a otras provincias para luego presentarlo en el Congreso de la Nación.

Al respecto, Nieri explicó “la informalidad se encuentra directamente relacionada con la pobreza, debido a los bajos salarios de los empleos informales, y afecta en la actualidad al 64% de los jóvenes menores de 24 años y al 52% de los trabajadores con menores niveles educativos”.

Por su parte, Cornejo dio a conocer, “el proyecto tiene una solvencia fiscal muy fuerte, no solo porque está súper estudiado el tema, sino porque además va en la misma dirección que el que planteó el ex ministro Dante Sica en el 2017”.

Sobre el proyecto

Apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PYME, apuntalar al sector para que sea competitivo y lograr un equilibrio en sus cuentas que los ayude a ser más rentable.

El esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PYME para generar empleo registrado. “Si se blanquean alrededor de 3 millones de trabajadores que están en negro, sólo se incorporan 400 mil personas, ya se cubre ese costo fiscal. Por ello entendemos que no es algo demagógico y es razonable”, comentó Cornejo.

A esto, el ex gobernador y senador nacional sostuvo que estas medidas serían mucho más fuertes si las blanqueara el Poder Ejecutivo en el marco de un plan económico: “Lamentablemente no podemos estar esperando, los trabajadores no pueden seguir esperando hasta que termine este gobierno. Queremos adelantarnos y proponer cosas que desde Mendoza influyan sobre las empresas de la provincia, pero también de otros lugares del país”.