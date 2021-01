Aún no se utiliza de manera oficial.

Pese a que algunas provinicias ya la utilizan, la droga ivermectina no está autorizada por la ANMAT. Se utiliza para tratar a las personas que tiene Covid.

En el país, el uso ha generado polémica ya que el antiparasitario, cuya efectividad está en estudio aún no está confirmada. En Argentina, se están llevando adelante análisis para ver si tiene efectos favorables en personas enfermas y también para uso preventivo.

La Pampa, Jujuy y Salta, los gobiernos aprobaron su uso y hubo compras masivas del medicamento que tiene esa droga. En Mendoza, explicaron que no se está utilizando la ivermectina en los tratamientos.

Por otro lado, en la provincia se emplean distintas terapéuticas para los pacientes con covid, que incluyen desde corticoides para desinflamar, antibióticos para los pacientes con neumonía y anticuagulantes, entre otros tratamientos. La ivermectina era de uso veterinario, pero luego se aprobó para el uso humano en todo el mundo. Es de costo bajo y quienes defienden el tratamiento anti covid aseguran que allí está una de las razones de la oposición.

Por su parte, la Sociedad Argentina de Infectología se manifestó en contra del uso hasta que esté autorizada. «Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis», aseguraron a través de un comunicado.