El Ministerior de Salud, Desarrollo Social y Deportes confirmo oficialmente que hoy, 17 de marzo, fueron descartados dos posibles casos en Valle de Uco. Al respecto, el Hospital Antonio J. Scaravelli decidió, por prevención, internar a cuatro personas asintomaticas para garantizar el aislamiento, dado que por si mismas no contaban con las condiciones para hacerlo. Sobre el particular, el Dr. Luis Lopez, Vicedirector del nosocomio, aclaró: «Son cuatro personas que se están estudiando pero que fundamentalmente se dejan internados para cumplir efectivamente con el aislamiento. Dos pacientes de EEUU que NO presentan síntomas, pero los hemos internados para asegurarnos que cumplan aislamiento. Y dos pacientes que vienen de BS AS que tienen síntomas pero NO tienen nexo epidemiológico»

Por otra parte, se dio a conocer el estado oficial de la pandemia en Mendoza:

Anoche, la Dirección de Epidemiología descartó cuatro casos en La Paz, un caso en San Martín y dos en el Valle de Uco. Todas esas personas no contaban con síntomas ni nexo epidemiológico.

El informe del Ministerio de Salud de Mendoza, aclara ademas que todos los pacientes están en zona de aislamiento, en perfecto estado de salud y a la espera de los resultados de laboratorio.

Hospital Central: una paciente aislada, de 30 años, procedente de Estados Unidos.

Hospital Notti: un niño de 6 años, con cuadro febril y sin especificar procedencia.

Hospital Lagomaggiore: dos mujeres que llegaron de Italia.

Hospital Lencinas: se aisló a tres pacientes. Dos hombres de 43 años y 50 años. El primero llegado de Holanda, mientras que el segundo llegó desde Estados Unidos. El tercer caso es una mujer de 43 años que vino de Holanda.

Hospital Español: dos pacientes, una mujer de 48 años con procedencia de Francia y un adolescente de 15 años presentaron tos y fiebre.

Por nuestra parte insistimos en la necesidad de recurrir por informacion a los canales oficiales, los medios de comunicacion reconocidos y no a usuarios de redes sociales que , ademas de desinformar, generan irresponsablemente un estado de preocupacion. Por otra parte, especial hincapie en señalar que deben evitarse los grupos de personas innecesarios, la concurrencia a supermercados y sitios publicos, y la observancia de las medidas de prevención indicadas por las autoridades.-