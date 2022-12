Es un requisito tener el esquema completo.

Frente a un frente aumento de casos positivos de Coronavirus, desde salud se vuelven a centrar en el pedido de respetar las recomendaciones necesarias para evitar contagios, como el uso de barbijo y la distancia, además de completar los esquemas de vacunación.

Por esta razón, Chile aún tiene algunas exigencias para quienes deseen visitar el país. Quienes deseen viajar, deben contar con:

-Esquema de vacunación completo (primera y segunda dosis de cualquier componente). Los refuerzos -tercera, cuarta y quinta dosis- no entran en lo que se considera esquema completo, aunque se recomiendan.

-Carnet de vacunación Covid-19 con la constancia de las dosis aplicadas.

De no contar con el carnet de vacunación, se pide PCR con resultado negativo y con menos de 48 horas de vigencia.

-Aplicación Mi Argentina para mayores de 18 años.

Por otro lado, según lo informó el Gobierno de Chile, las únicas exigencias para entrar al país son:

Documento de identidad.

Certificado de vacunación contra el Covid-19. Caso contrario: PCR negativo que tenga menos de 48 horas.

Ya no se pide barbijo para circular ni pase de movilidad. No es obligatorio contar con un seguro de salud, no obstante, las autoridades chilenas recomiendan viajar con uno que posea cobertura para SARS CoV 2 (COVID19).

Por otro lado, algunos turistas, optan por adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Soapex) en caso de alguna eventualidad con los vehículos particulares.