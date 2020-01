La máxima celebración tunuyanina que tendrá lugar este fin de semana tiene a varios artistas de renombre y conocidos popularmente, como Soledad, Raly Barrionuevo, Los Tekis, entre otros. Pero en esa grilla de nominados en cartelera como «números destacados» también aparece Dani «La Chepi», a quien muchos conocen pero otros tantos se preguntan quién es esta chica y qué hace.

Se llama Daniela Viaggiamari y es actriz, conductora y humorista. La historia de «La Chepi», como se la conoce en el ámbito mediático y de las redes sociales, es muy particular. La propia mujer cuenta que trabaja desde los 16 años (ahora tiene 40) y se considera «una actriz sin suerte», tal como lo declaró en una nota para TN Show en 2018.

La actriz devenida en humorista contó en ese artículo que cuando la echaron de un trabajo en 2015, se dedicó a hacer videítos en Instagram y actualmente tiene millones de seguidores. “Hace unos años, me quedé sin trabajo y estaba bastante enojada. Parecía que tenía una enfermedad que se contagiaba telefónicamente. Nadie me atendía y empecé a grabar los videos un poco indignada. Me transformé en la mamá soltera que buscaba trabajo. Obvio Isa (su hija), siempre estaba conmigo», expresó.

Para a ella, que arrancó trabajando en los medios a los 16 años, el camino hacia al reconocimiento fue cuesta arriba. Participó en varias telenovelas, cantó con Cacho Castaña y condujo programas de radio. Sin embargo, fue con sus videos en Instagram que ganó un Martín Fierro Digital por «el mejor contenido humorístico». «La Chepi» relata que cuando subía videos a las redes nunca pensó en una finalidad económica. «Quería mostrarme para que me vieran y dijeran ‘ah, mirá esta piba, vive. Llamémosla», explicó en TN Show y agregó: “nunca pensé que Instagram iba a explotar de esta manera. La publicidad está ahí. Es una gran ayuda para los artistas que no tuvimos suerte”, comenta.

Lo cierto, es que Dani Viaggiamari, «La Chepi», es actualmente una de las instagramer más reconocidas del país y sus seguidores son personas, en su mayoría, que superan los 30 años de edad. Desde hace algunos años esta mujer hace espectáculos con monólogos arriba de los escenarios. Es ella quien el sábado por la noche subirá al de la Tonada 2020 en Tunuyán.