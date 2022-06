El Director General de Escuelas proporcionó datos y cuestionó el sistema de repitencia.

Durante la presentación del Plan Provincial de Información Educativa, José Thomas dejó salir planteamientos críticos en torno al funcionamiento del sistema educativo actual. Apoyando sus palabras con datos estadísticos.

En el Relevamiento Provincial de Aprendizaje se dejó ver que, de los estudiantes de primaria que ya han repetido un grado, el 77% sigue teniendo bajo desempeño en Lengua y al 88% le pasa lo mismo en Matemática.

Mientras, la situación en la secundaria es más grave: el 94% de los alumnos que ya repitieron un grado en su trayectoria educativa, el 94% presenta bajo rendimiento en Lengua y el 97% tiene el mismo problema en Matemática.

Los datos indican que, al repetir, el problema referente a la adquisición de aprendizajes no se soluciona, sino que parece condenado a continuarse.

«No puedo decir que la solución para aprender es no repetir, lo que muestro acá es evidencia estadística: los chicos que repiten alguna vez, igual siguen teniendo bajo rendimiento en las áreas más importantes, es decir que no necesariamente aprenden. Por lo tanto, hay que plantearse qué está sucediendo», comentó el director en una entrevista.

Si bien coincide con que no se puede dejar pasar de año a quienes no adquieran los saberes prioritarios.Recalca que la función de las escuelas es que los estudiantes aprendan y, lo que muestran los datos, es que eso no está sucediendo.

Se ha planteado una de las medidas tomadas en el 2021, el fortalecimiento de trayectorias específicas. Es decir, reforzar los saberes en el mismo año que presenta las dificultades con más horas a contraturno.

Sumado a ello, mencionó los problemas externos que produce la repetición. Desde lo administrativo hasta el impacto negativo que puede generar en los estudiantes.