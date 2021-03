Tras casi cumplir un año desde que inició el confinamiento por el virus COVID-19 y, tras haber vivido meses complejos y de cambios constantes para toda la ciudadanía, la vacuna contra este flagelo llegó como un soplo de esperanza para avanzar a un mañana mejor.

En Tupungato ya inició oficialmente la Campaña de Vacunación para adultos mayores de 70 años y las miradas de abuelas y abuelos revelaban diferentes emociones, algunas de incertidumbre, otras de alegría e incluso de emociones indescifrables. Y como no inundarse de sensaciones si este sector poblacional fue uno de los más afectados por la cuarenta, el que más tiempo debió permanecer en sus hogares ya que el cuidado y la preservación de su salud se volvió un eje fundamental.

Ramón González, se convirtió en el primer adulto mayor de Tupungato en recibir la vacuna contra el coronavirus y contó su experiencia:

«Anteriormente no me vacunaba contra la gripe, después de un tiempo tuve neumonía y decidí empezar a vacunarme. Cuando se lanzo la inscripción para la vacuna contra el coronavirus, no tuve dudas en anotarme, me llegó la notificación y aquí estoy con buenas esperanzas»

Respecto a su vida comentó: «tengo 70 años y soy militar retirado desde hace 20 años. Tengo 3 hijos y 6 nietos, me dedico a disfrutar mi familia ahora»

Para finalizar dijó: «respeto a las personas que no quieren vacunarse, es respetar la libertad de cada uno. Yo elijo vacunarme y deseo todos los adultos mayores puedan hacerlo también»