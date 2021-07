Se trata de la segunda instancia del programa.

Desde el 1 de agosto, y estará destinada a aquellos estudiantes que no alcanzaron a inscribirse en la primera citación o no lograron acceder por no cumplir con los requisitos y en esta etapa sí cumplen con estos. También podrán acceder quienes posean otra línea de becas estratégicas.

La Dirección General de Escuelas, a través de la Coordinación Provincial de Políticas Estudiantiles, invita a todos los estudiantes de niveles Secundario y Superior a la segunda convocatoria del Programa de Becas Progresar, que tiene por finalidad alcanzar a quienes no lograron postularse en la primera citación.

El objetivo de las Becas Progresar es acompañar a los estudiantes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.

El Programa Progresar tuvo ya su primera convocatoria donde lograron inscribirse más de 11 mil estudiantes de Nivel Superior (incluidas las Becas ex PRONAFE), más de 7 mil en Nivel Secundario y más de 3 mil en Progresar Trabajo (convocatoria que finaliza en noviembre del corriente año).

A partir del 1 de agosto de 2021, a través de la Resolución N° 2431/2021, publicada en el Boletín Oficial hasta el 31 de aquel mismo mes, se comenzará con la segunda convocatoria, destinada a aquellos estudiantes que no alcanzaron a inscribirse en la primera citación o no lograron acceder por no cumplir con los requisitos y en esta etapa sí cumplen con estos. También podrán acceder quienes posean otra línea de becas estratégicas.

Requisitos:

Progresar Nivel Obligatorio:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o u extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) -$67.300-.

Progresar nivel superior:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o u extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

Ser alumna/o regular de una institución educativa.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

Se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Progresar Enfermería

Ser argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco (5) años de en el país y DNI.

Ser mayor de 18 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin límite de edad.

Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Ser egresado/a del Nivel Secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Cursar o ingresar a cursar sus estudios en institutos de Educación Técnica Superior de gestión estatal, y excepcionalmente en los institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.

¿Cómo acceder?

Ingresando a la página progresar.educacion.gob.ar, desde el 1 de agosto de 2021.

Generar usuario y contraseña.

Acceder a la línea de beca a la cual perteneces.

Completar información personal, académica, encuesta socioeconómica.

Al finalizar corroborar que todos los datos hayan sido completados y que figure que la postulación está siendo evaluada.

(Deberán tener en cuenta de colocar bien el DNI y establecimiento al que pertenecen)

Las instituciones privadas de Nivel Medio y Nivel Superior podrán solicitar la inclusión en el programa a la Subsecretaría de Participación y Democratización Educativa por vía de excepción mediante el protocolo correspondiente (solicitarlo al correo de Políticas Estudiantiles junto al Anexo y documentación a presentar).

Luego se deberá enviar la documentación respaldatoria especificada en Anexo a progresar.privadas@educacion.gob.ar, y avisar del inicio del proceso de solicitud a la Coordinación Provincial de Políticas Estudiantiles a través de su correo electrónico.

Montos

Los montos otorgados serán desde $3.600 pesos hasta $9.700.

Información adicional para tener en cuenta

En cuanto a los ingresos del grupo salarial, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) tuvo un incremento retroactivo en abril de 9% y luego contó con actualizaciones mensuales en mayo y junio (4% en cada caso). En julio se preveía uno del 6%, y quedaban pendientes más reajustes.

De esta manera, el tope para pedir la beca se moverá en relación con los incrementos mensuales que tendrá el SMVM entre abril y septiembre, durante los tramos firmados. Inicia en un máximo de $67.300 por familia, aproximadamente, y cuando finalice la vigencia de este acuerdo rubricado entre gremios y empresarios, el límite de ingreso familiar para ingresar sería de $87.840 en septiembre.

Si algún estudiante tiene problemas de conectividad, la Coordinación de Políticas Estudiantiles estará visitando puntos estratégicos para que nadie de la comunidad estudiantil mendocina se quede sin acceso al programa.

Ante más dudas o consultas comunicarse con Políticas Estudiantiles a través de politicasestudiantilesmdz@gmail.com o en las redes sociales:

Instagram:

@politicasestudiantilesdz

Twitter: @politicasestmdz

Facebook: Políticas Estudiantiles Mendoza