Tunuyán: vecinos del Barrio Pircas reclaman que falta agua en las casas, pero se pierde en la calle

Hay al menos tres viviendas con el mismo problema.

Un grupo de vecinos del Barrio Pircas III de Tunuyán, reclaman por la falta en el suministro de agua potable en tres vivienda, y por pérdidas que tienen mucho tiempo sin solución.

En diálogo con Canal 8 estuvieron los vecinos afectados, «desde el día 16 de marzo que estoy haciendo el reclamo, ya no me atienden el teléfono, ha quedado como bloqueado. Tengo que estar llamando de otros teléfonos y no ha venido. Vinieron el día 17 a fijarse si la entrada de agua a la casa tenía presión, y desde ahí ni volvieron más», comentó una de las residentes de la zona.

Con una gran pérdida de agua, «esto se estanca y tenemos la posibilidad de tener dengue, es bastante difícil», agregaron.

Además destacaron, «nosotros no hacemos el reclamo a los trabajadores que vienen, sino a los jefes. Arreglan con cámaras de bicicletas cada vez que vienen. Hay tres casas que no tienen agua. Los empleados hicieron el reclamo de tres pérdidas que hay en el barrio en Aysam, pero no volvieron más. Una de las pérdidas tiene más de un mes, esto parece un arroyo ya».

Cansados de la situación, han ofrecido pagar con plata de su bolsillo lo que cueste el arreglo, «ya estamos cansados, no sabemos qué hacer».

«Cuando se vendió la bomba de agua a Aysam, se aclaró que había que cambiar todas las cañerías porque eran muy antiguas, no se hizo nada. Se hicieron más barrios, comenzaron a llevar el agua y las cañerías comenzaron a explotar», comentaron.

«A nosotros nos están pagando el agua, pagamos la factura todos los meses como debe ser, queremos una solución como lo merecemos», exigen.