Pérdidas de agua, abandono de espacios verdes y obras sin terminar.

Los vecinos de San Carlos, tienen una larga lista de reclamos a poco más de un año de la gestión del actual intendente. En primer lugar, desde el distrito de La Consulta, reclaman por el abandono de la Plazoleta “Ricardo Videla”.

Vecinos de las inmediaciones, llevan 11 días sin agua en sus domicilios, mientras en el espacio verde existe una pérdida de agua que lleva más de un año sin repararse. Frente a la Cámara de Canal 8, quienes residen en la zona dialogaron, “hay una canilla que vive rota, han abandonado la plazoleta. En las casas, el agua no sube a los tanques”.

Con un reclamo de falta de agua, realizado a las autoridades correspondientes proveedoras del servicio, la comunidad exige además el apoyo del Municipio para ser escuchados. “Siempre hemos hecho los reclamos, hicimos una nota, pero ni se han aparecido. Incluso se hizo una nota a nivel nacional”, manifestaron.

En relación al abandono de la plazoleta, “de vez en cuando aparece alguien echando agua con un tanque. Ni siquiera son capaz de venir a sacar agua desde la acequia para regar las plantas. El intendente debería estar acá, porque nosotros no tenemos como ir a la Municipalidad. Todos hicieron promesas, no hacen nada. Ponga un poco más de atención en la zona baja”, dijeron entre sus dichos.

Diferentes problemáticas alcanzan a los distritos más alejados del departamento, desde allí manifiestan no ser escuchados. Una de las obras que despertó quejas, es la ciclovía que une el distrito de Chilecito y Pareditas. El principal pedido, es la colocación de luminarias y cartelera. En diálogo con este medio, una vecina comentó, “está en muy mal hecha y no está terminada, no tiene luminarias. En partes ya se está partiendo”, detalló en relación a una obra nueva.