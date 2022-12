El equipo del Servicio de Nutrición del Hospital Santa Isabel de Hungría, brindó algunos consejos para no excedernos en los festejos y mantener una alimentación equilibrada. Durante todo el año intentamos cuidarnos, pero a fin de año se entorpece el objetivo con celebraciones que exceden noche buena, navidad, y año nuevo.

Estos son algunos consejos que pueden servir para afrontar las celebraciones de un modo más saludable, pero sin renunciar a los platos más típicos.

Procurar no llegar al momento del evento con gran apetito, esto significa, evitar saltear comidas ese día y realizar colaciones saludables como frutas y vegetales frescos y crudos. Puede ser (bastoncitos de zanahoria, rábanos, apio con queso untable o ensalada de frutas o cerezas, melón, sandía, etc), barritas de cereales integrales, yogurt con frutas, omelette o huevos, etc. Beber abundante agua.

Evitar poner de excusa el desarreglo alimentario, para romper el orden y la calidad de los alimentos que comemos diariamente.

No dejar de lado las ocasiones para realizar actividad física. Puede ser caminar hasta el lugar donde realizar las compras navideñas, y usar las escaleras en lugar del ascensor o las escaleras mecánicas. Las pequeñas caminatas de 15 a 20 minutos, a buen ritmo ayuda a bajar calorías.

Evitar beber bebidas alcohólicas en exceso, ir alternando con bebidas sin alcohol y sin azúcar. Es importante recordar que “SI CONDUCE, NO TOME ALCOHOL”.

Conviene no pasar mucho tiempo en torno a la mesa, ni antes ni después de la comida, ya que en ella siempre habrá una mayor probabilidad de picar aperitivos, dulces, etc.

Moderar las porciones. No hay que prohibirse, sino ser flexibles y darse un gusto con moderación. Lo mejor es elegir lo que se desea comer y servirse en el plato sólo esa ración.

Vivir plenamente la fiesta. Dejar de centrar la atención en la comida, la bebida y el turrón. Las fiestas son un deleite por la compañía y el ambiente. Es una época muy especial que va más allá de los placeres culinarios.