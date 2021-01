“Cuidá tu vida”, la campaña del municipio de Tunuyán.

Ante las altas temperaturas, piden especial cuidado a la hora de elegir un lugar para pasar el calor. Bajo la campaña, “Cuidá tu vida”, recomiendan evitar lugares no habilitados para bañarse, como arroyos, ríos, canales, zanjones y acequias.

Fabricio González, a cargo de Defensa Civil del departamento, dialogó con Canal 8, “es recomendable no bañarse en aquellos espejos de agua, como lagos, arroyos, ríos”, reiteró.

“Sabemos que el calor es impresionante, y a veces la gente trata de buscar un lugar, pero no están permitidos”. Además resaltó que hay que tener especial cuidado con los niños.