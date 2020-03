El intendente Gustavo Soto recibió a los dos ciclistas tupungatinos que tuvieron una gran actuación en la 44° edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, disputada entre el 15 al 23 de febrero, para distinguirlos por su desempeño. Ellos son Miguel Nebot y Rodrigo Santana.

En el encuentro los destacados pedalistas compartieron cómo fue su participación en el evento ciclista más importante de Mendoza, en el que tuvieron que sortear rutas y tramos desafiantes, recorriendo aproximadamente 1.000 kilómetros repartidos en ocho etapas, por diferentes puntos de la provincia.

“La etapa que mejor me sentí y que todos los años me cuesta es la primera pero este año fue todo lo contrario, fue la del Manzano me sentí muy cómodo, después en la que tuve mayor dificultad fue la del Cristo porque Rodrigo Santana me llevaba muy rápido, así que fue una etapa bastante dura» recordó Nebot y bromeó sacándole una sonrisa a Santana quien también comentó sobre cuál de las etapas le resultó más cómodo, como en las que no: “A mí en realidad la que más me costó fue la primera, que a él le fue más sencilla, la del Manzano y después puedo decir que me salió bastante bien fue la crono porque primero que nada no la prepare y segundo yo largué y busqué un propósito, saqué incluso el garmin donde ahí medimos todo, hasta donde podemos llegar y no podemos llegar y ese día 5 minutos antes de largar decidí sacar todo y largar a sensaciones y a lo que fuera, la verdad que tuvo otro sabor incluso más allá de que uno sufre desde que larga, la disfruté”.

Acompañados de sus familias -un pilar fundamental, previo, durante y después de cada carrera- los medallistas recibieron por parte del Intendente y en nombre de todos los tupungatinos un reconocimiento por ser ejemplo de superación, constancia y por los numerosos logros deportivos obtenidos en la mencionada competencia, como así también en otras; pero además es una acción que busca visibilizar el apoyo de todo el Departamento que está pendiente de su actividad y carrera deportiva, festejando y agradeciendo por llevar en lo alto la bandera de Tupungato, aun compitiendo fuera de él.

Miguel y Rodrigo pertenecen a equipos diferentes, pero son dos coterráneos que se aprecian y valoran en lo personal, como en lo deportivo; y aseguran que su paso por el Valle de Uco -el cual contó de dos etapas, una contrarreloj individual y un tramo en línea-, fue el escenario donde el apoyo y el aliento de los valletanos se hizo sentir para darles ánimo en la competencia. Asimismo ambos celebran haber escoltado en el podio a Juan Pablo Dotti, quien se consagró campeón de la Vuelta Ciclista convirtiendose en el ciclista que más veces ha ganado esta competencia mendocina.

“Queríamos agasajarlos, reconocerles el esfuerzo a ellos, a su familia que hacen mucho y bueno también felicitar a los equipos en los que corren porque tienen muy buen material” expresó el Intendente Gustavo Soto y agregó en cuanto a la Vuelta Ciclista: “El año pasado fue histórico también, la largada era por primera vez en Tupungato de la Vuelta Ciclista de Mendoza y en esta oportunidad año 2020 hemos tenido una meta sprint. Esperamos algún día contar con la finalización de la Vuelta de Mendoza en Tupungato”.

Los logros

Miguel Nebot obtuvo primer puesto en categoría Licenciado Mendocino. primer puesto en categoría General por Equipo, segundo puesto en categoría General Individual

Rodrigo Santana logró el segundo puesto en categoría Licenciado Mendocino, segundo puesto en categoría General por Equipo y tercer puesto en la categoría General Individual