Es necesario reconocer los síntomas compatibles con Covid, para no confundirlos con alergia o un resfrío debido a la época otoñal y la llegada del frío.

Alergia, resfrío o coronavirus: para distinguir la enfermedad, aseguran que es clave la fiebre, como síntoma principal de Covid. «Es clave no tener fiebre. Si no se tiene fiebre no hay que ir a hacerse el hisopado porque se corre el riesgo de contagiarse en la fila de espera. Tener fiebre es de 37,5 para arriba. Por eso reitero que hay que tener por lo menos tres síntomas porque si es uno solo, se corre el riesgo de que el testeo dé como resultado un falso negativo.Si no se tiene tres síntomas por lo menos, hay que aislarse para no contagiar a otras personas, cuidarse y esperar la evolución», dijo la especialista Silvina Salvarredi.

Es especialmente importante que se haga la prueba si:

-Si está experimentando síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor de garganta, dolor muscular, temblores, dolor de cabeza, o pérdida reciente del sentido del gusto o el olfato)

-Ha estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo en la prueba de COVID-19

-Es un trabajador esencial (trabajador de la salud, personal de emergencias, trabajador de servicios alimentarios, o transportista)

-Ha estado recientemente en una aglomeración de personas donde era difícil mantener la distancia social.