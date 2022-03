Viaja desde Tucumán.

Exequiel es un joven que viaja desde Tucumán en bicicleta recorriendo en país, en su paso por Tunuyán fue víctima de la inseguridad.

En diálogo con 8 Digital comentó «ayer, cerca de la noche llegué a Tunuyán y no encontré otro lugar para pasar la noche y me dirigí a la YPF que está sobre la ruta. Ahí armé la carpa para dormir y esta mañana cuando me levanto, me doy con que me robaron la bici».

Es su único medio de transporte para continuar su viaje. Necesita ayuda urgente para recuperarla.

Para brindar información pueden comunicarse al 381 649-7273