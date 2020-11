Así lo manifestaron desde la Dirección de Recursos Naturales Valle de Uco, al advertir que aún se mantiene la veda en este tramo.

La pesca de cualquier tipo en la cuenca de Arroyo Grande de Tunuyán continúa con prohibiciones luego de más de un año de estar en esta situación. «Se sigue con la veda por el tema del alga didymo en esta cuenca. En estos momentos estamos trabajando junto a la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca y varias instituciones más, para ver la posibilidad de que se habilite más adelante en el tiempo», apuntó ante las cámaras de Canal 8 Hernán Ponce, delegado de Recursos Naturales en la región.

De esta manera, agrega Ponce, la pesca está habilitada en toda la provincia de Mendoza con excepción del Manzano Histórico, no permitida aún por el alga que afecta a sus arroyos desde hace un tiempo y que no se ha podido erradicar. En este sentido, el funcionario destacó y advirtió acerca de la s multas que una persona puede recibir al no acatar esta normativa. «Lamentablemente se están realizando varias actas de infracción a gente que por ahí no está informada o no hace caso a la norma. Es el momento en el que, al ser sorprendidos pescando, los guardaparques del Manzano deben secuestrar las cosas», aseveró, además del labrado del acta correspondiente.

Habilitada con carnet en otras partes de la provincia

Como se advierte, la pesca en otros lugares de la provincia está habilitada pero para ello la persona (mayor, menor o jubilado) debe contar con el carnet habilitante correspondiente y al día. Los trámites se realizan en la misma oficina de Recursos Naturales Renovables Valle de Uco, ubicada en Roca 1890 de Tunuyán. Vale decir, que los días en que se realizan tales trámites son jueves y viernes de cada semana , en horas de la mañana.

También vale aclarar, que este trámite tiene un costo monetario y hay beneficios para menores de 14 años y jubilados que cobran el haber mínimo, quienes no pagan el canon de la tramitación.