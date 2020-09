El gobierno provincial dispuso de más de 2 mil efectivos que estarán en 170 puntos diferentes distribuidos en la provincia.

El Ministerio de Seguridad sacó a la calle a 2.100 policías de la provincia que tienen la función de hacer cumplir las medidas dispuestas por el gobierno en el marco de la pandemia de Covid-19, como los horarios de circulación entre las 23.30 y las 5.30 horas y la terminación de DNI por día. Con 170 puntos en toda la provincia, el objetivo principal es bajar la circulación de las personas y, de esta manera, intentar disminuir el creciente número de contagios por coronavirus que viene registrando Mendoza en las últimas semanas.

Sobre este punto, Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales de la provincia aseguró a medios provinciales que “las tareas se desarrollarán en toda la provincia y en los departamentos del Gran Mendoza y que el objetivo es disminuir la circulación para evitar el colapso del sistema sanitario y la aplicación de más restricciones”, y agregó: “Tratemos, por favor, de mantener el distanciamiento social, no salgamos si no corresponde el documento, si no es de extrema necesidad”.