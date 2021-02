Se trata de los estudiantes con «trayectorias débiles» que retomaron la actividad.

Este miércoles, Alrededor de 20 mil estudiantes de 1.600 escuelas de Mendoza arrancaron las clases de apoyo en forma presencial.

Luego de meses en la virtualidad, finalmente volvieron a las aulas. Por ahora, todos aquellos estudiantes que con «trayectorias débiles», quienes finalizaron el 2020 con espacios curriculares «en proceso».

El retorno fue con el debido protocolo ya establecido, barbijos, distancia y en algunos establecimientos se optó por el aire libre.

Al respecto, Silvia Cornejo la Delegada regional de la DGE ya había anticipado en diálogo con Canal 8 que “cada institución evaluó los protocolos enviados por Nación, y son los que actualmente están vigentes hasta el 12 de febrero que se vuelve a reunir el concejo federal de todas las provincias y ahí tendremos más restricciones”.

Las clases presenciales se dan bajo un protocolo establecido:

-Todos deberán asistir con un tapabocas.

-Se toma la temperatura en el ingreso.

-La escuela deberá proveer de alcohol en gel, líquido, dispensadores, jabón, toallas y papeles y pañuelos descartables.

-Si un alumno tiene síntomas se llama a los padres. No lo aísla la escuela.

-Se evaluará la situación de cada escuela en caso de algún contagio.

-Presencialidad absoluta, siempre y cuando se pueda mantener una distancia de 1,5 metros entre alumnos.

-Si no se puede mantener la distancia recomendada, los cursos se dividirán en grupos para asistir al establecimiento.

-Los que no cursen presenciales, seguirán con la virtualidad.