En un operativo que incluyó más de 100 policías, se desalojó a unas 40 familias que ocupaban un predio perteneciente al Polígono de Tiro en la localidad de General Roca, Río Negro.

Cerca de las 7 de la mañana de este sábado, los efectivos de las fuerzas especiales comenzaron a avanzar sobre el terreno propiedad del Polígono de Tiro que era ocupado por unas 40 familias de la ciudad.

El lugar está ubicado entre las calles Hungría y Trelew de la ciudad de General Roca y el propietario del terreno perteneciente a la Asociación Patriótica Tiro Federal realizó la denuncia por usurpación y el posterior pedido de desalojo. Esta mañana llegó la orden de desocupar el lugar.

Según se conoció, el jueves venció el plazo máximo que había otorgado la Justicia para que las familias abandonen el lugar de manera voluntaria, pero los ocupantes dijeron que se iban a quedar y resistir cualquier desalojo.

Por su parte, a través de un comunicado oficial, el Gobierno de Río Negro expresó que el desalojo del asentamiento fue pacífico, que no había niños en el lugar y que no se utilizaron balas de goma sino sólo postas de estruendo, lo que no genera heridos. Además, indicaron que los incidentes iniciaron con la llegada de algunos gremios al predio. Denunciaron que había montañas de piedras y bombas molotov para agredir a los efectivos.

«Cumplido el plazo dispuesto por la Justicia para que las personas que venían ocupando desde hace meses tierras del Polígono de Tiro de General Roca, se retiren de manera voluntaria, se dió cumplimiento a la orden judicial. El procedimiento de desalojo se desarrolló con normalidad», expresaron.

Según contaron, en forma posterior al desalojo, se produjeron incidentes con personas que se acercaron al lugar para tratar de impedir la evolución del operativo. «Para disuadir a estas personas, que arrojaban elementos contundentes se realizaron sólo detonaciones de estruendo, descartando el uso de postas de goma, como así también es de destacar que por disposición de la Fiscal y el Jefe de Policía, ninguno de los efectivos portaba su arma reglamentaria. Se realizaron 11 detenciones, por disposición de la fiscal y con el objetivo de garantizar el normal desenvolvimiento del procedimiento, las cuales serán identificadas y liberadas a la brevedad, quedando luego a disposición de la justicia», detallaron.

