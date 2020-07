El hecho sucedió en el distrito de Colonia Las Rosas.

En las últimas horas se conoció por la redes sociales, la situación desagradable que le tocó vivir a un reconocido mecánico del distrito de Colonia Las Rosas, en Tunuyán, que fue víctima de los delincuentes, que ingresaron a su taller y robaron diferentes herramientas y repuestos de autos un motos.

«La situación es desesperante son mis herramientas de trabajo, yo pido que si alguno se entera de algún dato o alguien que esté vendiendo las herramientas que de aviso ya que son mis herramientas y sin ellas no puedo realizar mi trabajo», dijo Alejandro a Radio Dos.

«En este momento estoy sin poder trabajar, no tengo absolutamente nada, las herramientas que más utilizo a diario ya no las tengo más y se me complica mucho poder volver, es mi única fuente de trabajo», concluyó Alejandro.

El hecho sucedió en la madrugada de ayer, en el barrio Villa Anita del distrito de Colonia Las Rosas y la policía por el momento intenta dar con el o los responsables del hecho.